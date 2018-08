vor 20 Min.

Para-EM: Glänzender Tag für deutsches Team Sonstige Sportarten

Die deutschen Behindertensportler glänzen bei ihrer Leichtathletik-EM und nähren die Hoffnungen für die Paralympics 2020 in Tokio. Europameister Felix Streng tut die Unterstützung eines prominenten Vereinskameraden besonders gut.

Die guten Wünsche von Mateusz Przybylko haben Felix Streng auf dem Weg zu seinem EM-Titel im Behindertensport über 200 Meter geholfen.

"Genieß es!", hatte der Hochsprung-Europameister der Nicht-Behinderten seinem Leverkusener Trainingskameraden bei der letzten gemeinsamen Übungseinheit gesagt. "Das war ein schönes Rennen, es hat Spaß gemacht", sagte der ohne einen Unterschenkel zur Welt gekommene Streng nach seinem souveränen Sieg in 21,87 Sekunden in Berlin. Der begeisternde Triumph von Przybylko, mit dem er fast täglich in einer Gruppe bei Coach Hansjörg Thomaskamp trainiert, habe ihn zusätzlich motiviert, betonte der 23-Jährige.

Strengs deutlicher Erfolg war ein Höhepunkt an einem glänzenden Mittwoch des deutschen Teams. Die Gastgeber sicherten sich am dritten Wettkampftag der Para-EM zwölf Medaillen, davon vier goldene. Neben Streng holten sein Clubkamerad Johannes Floors (21,37) und Nicole Nicoleitzik aus dem saarländischen Püttlingen (31,77) in ihren Wettkampfklassen über 200 Meter sowie Kugelstoßer Mathias Schulze (14,94 Meter/Cottbus) die Titel.

Silber ging an Kugelstoßerin Marie Brämer-Skowronek (6,93 Meter/Magdeburg), die Weitspringerinnen Katrin Müller-Rottgardt (5,06 Meter/Wattenscheid) und Lindy Ave (4,71/Greifswald) sowie 200-Meter-Läuferin Irmgard Bensusan (26,84 Sekunden/Leverkusen). Bronze sicherten sich Hanna Wichmann (4,45 Meter/Greifswald) und Charleen Kosche (6,74 Meter/Cottbus) in Kugelstoß-Konkurrenzen, 100-Meter-Läufer Phil Grolla (11,36 Sekunden/Fallersleben) und über 400 Meter an Franz Koalick (58,91/Cottbus).

"Mit Blick auf die Paralympics 2020 in Tokio ist es großartig, dass wir so eine Bandbreite an guten Athleten haben", sagte Streng. Neben dem Sprint will er sich künftig verstärkt dem Weitsprung widmen und näher an seinen Vereinskameraden Markus Rehm bei Bayer 04 heranrücken. Noch trennt ihn ungefähr ein Meter von der Bestweite des herausragenden Springers, der den Weltrekord in diesem Sommer in Tokio auf 8,47 Meter verbessert hat. Rehm, der am Mittwoch seinen 30. Geburtstag feierte, tritt am Samstag im Weitsprung bei der EM im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark an - und trifft dann auf Streng. (dpa)

