Paralympicssieger Markus Rehm springt Weltrekord

Tokio (dpa) - Prothesen-Weitspringer Markus Rehm hat gut sechs Wochen vor der Heim-EM in Berlin einen Weltrekord aufgestellt.

Der dreimalige Paralympicssieger sprang bei einem Meeting in Tokio 8,47 Meter und verbesserte seine alte Bestmarke aus dem Jahr 2015 um sieben Zentimeter.

"Boooom!!! There it is: NEW WORLD RECORD!", schrieb der 29-Jährige vom TSV Bayer 04 Leverkusen.

Rehm gewann seit seinem Debüt bei den Senioren 2011 bei allen internationalen Großveranstaltungen Gold im Weitsprung. Bisher sind das vier WM- und zwei EM-Titel sowie zwei Paralympics-Siege. Da Rehm auch sprintet, sicherte er sich insgesamt bisher dreimal Paralympics-Gold sowie sechs WM- und drei EM-Titel.

Der frühere Vize-Jugendmeister im Wakeboarden verlor sein linkes Bein, als er als 14-Jähriger nach einem Sturz ins Wasser von einem Boot erfasst wurde und das Bein in eine Schiffsschraube geriet. (dpa)

