vor 1 Min.

Paris-Nizza: Degenkolb und Ackermann bei Bol-Sieg chancenlos

Pascal Ackermann wartet weiter auf seinen ersten Saisonsieg.

Der 27-Jährige vom Team Bora-Hansgrohe musste sich bei der Rad-Fernfahrt Paris-Nizza auch auf der 2. Etappe im Sprint geschlagen geben.

Nach 188 Kilometern zwischen Oinville-sur-Montcient und Amilly belegte Ackermann beim Tagessieg des Niederländers Cees Bol Platz sieben knapp hinter John Degenkolb. Zweiter wurde Dänemarks Ex-Weltmeister Mads Pedersen vor dem neuen Gesamtführenden Michael Matthews aus Australien.

Am Dienstag werden auf der 3. Etappe die ersten Weichen für das Gesamtklassement gestellt. In Gien steht ein 14,4 Kilometer langes Einzelzeitfahren auf dem Programm. Das Rennen endet am 14. März nach acht Etappen in Nizza.

© dpa-infocom, dpa:210308-99-739176/3 (dpa)

Website des Rennens

Themen folgen