23:20 Uhr

Pavic und Soares gewinnen Titel im Doppel

Waren im Endspiel nicht zu schlagen: Bruno Soares (l) und Mate Pavic jubeln mit der Trophäe in den Händen.

Mate Pavic und Bruno Soares haben bei den US Open der Tennisprofis in New York den Titel im Doppel gewonnen.

Das Duo aus Kroatien und Brasilien bezwang mit 7:5, 6:3 im Endspiel die an Nummer acht gesetzten Wesley Koolhof/Nikola Mektic ( Niederlande/Kroatien). Für ihren souveränen Sieg in 90 Minuten bei dem Grand-Slam-Turnier erhalten Pavic und Soares ein gemeinsames Preisgeld von 400.000 US-Dollar. Koolhof und Mektic bekommen 240.000 Dollar.

Im Halbfinale hatten Koolhof und Mektic die amtierenden Australian-Open-Sieger Rajeev Ram/Joe Salisbury (USA/Großbritannien) bezwungen. Die kolumbianischen Titelverteidiger Juan Sebastian Cabal und Robert Farah waren ebenso wie die deutschen French-Open-Champions Kevin Krawietz und Andreas Mies bereits im Achtelfinale gescheitert.

© dpa-infocom, dpa:200910-99-512671/2 (dpa)

US-Open-Tableau Doppel, Herren

Weltrangliste Doppel, Herren

Themen folgen