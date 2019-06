vor 33 Min.

Petkovic-Bezwingerin Barty im French-Open-Viertelfinale

Petkovic-Bezwingerin Ashleigh Barty und die ehemalige US-Open-Finalistin Madison Keys haben das Viertelfinale der French Open erreicht.

Die an Nummer acht gesetzte Barty gewann bei dem Grand-Slam-Tennisturnier in Paris gegen Sofia Kenin aus den USA 6:3, 3:6, 6:0. Barty hatte sich in der dritten Runde gegen Andrea Petkovic durchgesetzt, Kenin ihre Landsfrau Serena Williams besiegt. Die 23 Jahre alte Australierin Barty trifft im Kampf um den Einzug in das Halbfinale auf Keys. Die 24 Jahre alte Amerikanerin entschied das Duell mit der Tschechin Katerina Siniakova klar 6:2, 6:4 für sich. (dpa)

