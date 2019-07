vor 35 Min.

Petkovic in San José früh ausgeschieden

Die deutsche Tennisspielerin Andrea Petkovic ist beim WTA-Turnier in San José bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Die ehemalige Weltranglisten-Sechste aus Darmstadt unterlag der US-Amerikanerin Madison Brengle deutlich mit 0:6, 3:6. Die 31-jährige Petkovic, die zuletzt auch in Wimbledon ihr Auftaktmatch verlor, rangiert derzeit auf dem 77. Platz der Weltrangliste.

Das Hartplatzturnier in San José ist eines der Vorbereitungsturniere auf die US Open. Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres findet vom 26. August bis 8. September in New York statt. (dpa)

