Petkovic über Adria-Tour: "Nach hinten losgegangen"

Die deutsche Tennisspielerin Andrea Petkovic hat ihre Kollegen Novak Djokovic und Alexander Zverev wegen der Adria-Tour und der daraus resultierenden Corona-Fälle kritisiert.

"Ich war betroffen wegen der Menschen, die dadurch gefährdet wurden", sagte die 32 Jahre alte Darmstädterin in einem Interview der "Bild am Sonntag".

Sie habe sich "schon gefragt, warum das so früh, so schnell sein musste. Hätte man das nicht mit mehr Sicherheitsvorkehrungen machen können? Sie wollten Pioniere sein, und es ist leider nach hinten losgegangen", sagte Petkovic auf eine entsprechende Frage, in der die Namen der beiden Top-Ten-Spieler Djokovic und Zverev genannt wurden.

Bei der umstrittenen Adria-Tour waren gängige Hygiene- und Abstandsregeln nicht eingehalten worden, es hatte mehrere Corona-Fälle gegeben. Auch Djokovic war positiv getestet worden. Sie habe mit keinem der Beteiligten gesprochen, sagte Petkovic. "Ich war enttäuscht von dem Ganzen. Wir wollen im August die US Open spielen. Das ist nun alles infrage gestellt. Es sind ja auch ohne Zuschauer 2000 bis 3000 Leute, die in ein Grand Slam involviert sind. Das kann durch solche Aktionen gefährdet werden", führte die Hessin aus.

Vom 13. bis 15. Juli und vom 17. bis 19. Juli plant Petkovic ebenso wie Zverev ihre Teilnahme an Show-Wettkämpfen vor mehreren hundert Zuschauern in Berlin. Wegen der Corona-Pandemie schiebt die ehemalige Nummer neun der Welt ihr ursprünglich für dieses Jahr geplantes Karriere-Ende um ein Jahr auf. "Klar, ich muss auf meinen Körper hören und werde vielleicht nicht mehr den kompletten Spielplan absolvieren. Ich habe aber keine Lust, mir von Corona und einer Knie-OP meine Karriere beenden zu lassen", sagte Petkovic.

