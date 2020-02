vor 6 Min.

Petkovic über Zverev: Olympia-Medaille statt Grand-Slam-Sieg

Andrea Petkovic hält ihren Tennis-Kollegen Alexander Zverev im kommenden Jahr noch nicht reif für einen Grand-Slam-Titel.

"Ich traue ihm eher eine Olympia-Medaille als einen Grand-Slam-Sieg zu", sagte die derzeit verletzte 32-Jährige der "Sport Bild". "Denn bei Olympia sind es nur zwei Gewinnsätze. Er braucht noch Zeit, um sich an das Best-of-Five-Format der Grand Slams zu gewöhnen", begründete die Darmstädterin.

Der 22-jährige Zverev hatte bei den Australian Open in Melbourne vor knapp vier Wochen erstmals ein Halbfinale bei einem der vier wichtigsten Tennis-Turniere erreicht. "Bei den Australian Open hat er mich überzeugt, dass er wirklich dieses Champions-Gen in sich trägt", sagte Petkovic. Die Olympischen Spiele finden in diesem Sommer in Tokio statt. (dpa)

