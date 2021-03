vor 2 Min.

Petkovic und Hanfmann in Miami weiter - Koepfer-Aus

Steht in Miami in Runde zwei: Andrea Petkovic.

Als dritte deutsche Tennisspielerin steht Andrea Petkovic beim WTA-Turnier in Miami in der zweiten Runde.

Die 33-Jährige aus Darmstadt setzte sich gegen die Chinesin Zhang Shuai mit 7:5, 6:1 durch.

Tags zuvor hatte Laura Siegemund die US-Amerikanerin Christina McHale bezwungen. Die an Nummer 24 gesetzte Angelique Kerber profitierte zum Auftakt von einem Freilos.

In der Herren-Konkurrenz schaffte Yannick Hanfmann durch einen 7:5, 6:2-Erfolg gegen Steve Johnson aus den USA den Einzug in die zweite Runde. Ausgeschieden sind dagegen Dominik Koepfer und Mischa Zverev. Der 26 Jahre alte Koepfer, der zuletzt beim Turnier im mexikanischen Acapulco erst im Halbfinale gegen den späteren Sieger Alexander Zverev ausschied, unterlag dem Franzosen Hugo Gaston 1:6, 4:6. Alexander Zverevs älterer Bruder Mischa musste sich dem Australier James Duckworth in drei Sätzen 2:6, 6:4, 4:6 geschlagen geben.

In Runde zwei trifft Petkovic bei der mit 3,26 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung auf die an Nummer vier gesetzte Sofia Kenin aus den USA. Petkovic liegt auf Platz 107 der Weltrangliste. Hanfmann bekommt es in dem zur Masters-1000-Serie zählenden Turnier jetzt mit dem Russen Karen Chatschanow zu tun.

