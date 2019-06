vor 58 Min.

Petkovic und Lisicki spielen auf Mallorca

Die deutschen Tennisspielerinnen Andrea Petkovic und Sabine Lisicki haben für das WTA-Turnier auf Mallorca Wildcards erhalten.

Das teilten die Organisatoren des Rasenturniers mit.

Damit ist in Wimbledonsiegerin Angelique Kerber, Anna-Lena Friedsam und Petkovic ein deutsches Trio bei der Veranstaltung vom 17. bis 23. Juni sicher im Hauptfeld dabei. Lisicki und Mona Barthel können sich über die Qualifikation noch einen Platz sichern.

Zudem könnte die zuletzt verletzt pausierende Ex-Weltranglisten-Erste Maria Scharapowa ihr Comeback nach einer Schulteroperation geben. Die Russin hat eine Wildcard angeboten bekommen. "Es gefällt mir hier, die Plätze sind sehr gut. Wenn im Training alles gut läuft, dann nehme ich die Wildcard gerne an", wurde die 32-Jährige in der Pressemitteilung zitiert. Eine Entscheidung will die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin wohl spätestens Ende der Woche fällen.

Laut Turnierveranstalter Edwin Weindorfer hat zudem das Management von Serena Williams um eine Wildcard angefragt. Die Amerikanerin war bei den French Open schon in der dritten Runde ausgeschieden und hatte danach angekündigt, eventuell vor Wimbledon (1. bis 14. Juli) noch ein Vorbereitungsturnier spielen zu wollen. (dpa)

