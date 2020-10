vor 19 Min.

Polnische Tennisspielerin Swiatek im Finale der French Open

Die polnische Außenseiterin Iga Swiatek hat bei den French Open der Tennisprofis erstmals ein Grand-Slam-Endspiel erreicht.

Die Weltranglisten-54. fertigte in Paris im Überraschungs-Halbfinale die argentinische Qualifikantin Nadia Podoroska mit 6:2, 6:1 ab. Damit ist Swiatek die erste polnische Finalistin bei den French Open in der Profi-Ära seit 1968. Podoroska war als Nummer 131 der Welt in das Turnier gegangen.

Im Endspiel am Samstag trifft die erst 19-jährige Swiatek auf Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin aus den USA oder die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien. Die Schwäbin Laura Siegemund war als letzte deutsche Tennisspielerin im Viertelfinale gegen Kvitova ausgeschieden.

