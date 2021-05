Hockey-Damen besiegen Olympiasieger Großbritannien

Die deutschen Hockey-Damen sind siegreich in die Spiele der FIH Pro League gegen Großbritannien gestartet.

Das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger setzte sich in London im ersten von zwei Duellen mit 3:2 (1:1) durch.

Matchwinnerin beim Tabellendritten war Charlotte Stapenhorst (57. Minute) mit ihrem Treffer in der Schlussphase. Zuvor hatten Jette Fleschütz (14.) mit ihrem ersten Länderspieltor und Lena Micheel (41.) die Führung der Olympiasiegerinnen jeweils ausgeglichen.

Die deutschen Herren mussten sich den Briten zuvor hingegen mit 3:5 (3:4) geschlagen geben. "Wir sind absolut nicht betrübt, sondern nur genervt, dass wir ein Länderspiel nicht gewonnen haben", resümierte Bundestrainer Kais al Saadi. Für sein stark verjüngtes Team ging damit die Serie von fünf Siegen zu Ende. Dennoch behauptete die DHB-Auswahl Tabellenplatz zwei.

Dabei hatte Moritz Rothländer (1. Minute) die Deutschen bereits nach wenigen Sekunden in Führung gebracht, ehe die Briten mit 3:1 davonzogen. Thies Prinz (20.) und Paul Dösch (28.) verkürzten auf 2:3 und 3:4, ehe Harry Martin (32.) den 5:3-Endstand besorgte. Bereits an diesem Donnerstag stehen sich die Damen (21.00 Uhr) und Herren (18.00 Uhr) erneut in London gegenüber.

