"Werte wieder top": Schachmann kann bei WM-Rennen starten

Radprofi Maximilian Schachmann kann bei der Straßenrad-WM in Flandern für das deutsche Team an den Start gehen.

"Er fühlt sich wieder top und die Testwerte sind sehr gut", sagte der Sportliche Leiter Jens Zemke am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) hatte sich die Entscheidung bei Schachmann bis zum vergangenen Wochenende offen gehalten und ihn für das WM-Straßenrennen am Sonntag nominiert. Nun habe der 27 Jahre alte Profi vom Rennstall Bora-hansgrohe "grünes Licht" gegeben, erklärte Zemke.

Schachmann, der den BDR bei der WM 2020 in Imola und bei Olympia 2021 in Tokio als Kapitän anführte, war jüngst vor der 13. Etappe der Spanien-Rundfahrt Vuelta ausgestiegen, weil er sich schlecht fühlte. Zemke nannte Paris-Nizza-Sieger Schachmann "den besten Rennfahrer, den wir in Deutschland haben". Als Kapitän für das Straßenrennen mit Ziel im belgischen Löwen ist allerdings dessen Mannschaftskollege Nils Politt eingeplant.

