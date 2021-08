Bei Eschborn-Frankfurt 16 Tour-de-France-Teams dabei

Beim deutschen Straßenrad-Klassiker Eschborn-Frankfurt sind in diesem Jahr 16 Teams am Start, die im Juni und Juli bei der Tour de France dabei waren.

Über dieses Teilnehmerfeld für den Renntag am 19. September informierten die Organisatoren. Dabei sind unter anderen das deutsche Team Bora-hansgrohe oder die niederländische Equipe Jumbo-Visma.

Die Veranstalter erhoffen sich ein hochkarätiges Feld, weil das 190 Kilometer lange Rennen diesmal nur eine Woche vor dem WM-Straßenrennen in Belgien ausgetragen wird. Normalerweise steigt der Radklassiker am 1. Mai, dieses Mal wurde er wegen der Corona-Pandemie auf den Herbst verschoben. Auf Zeitfahrspezialisten dürfen die Fans in der Mainmetropole aber nicht hoffen, denn am gleichen Tag findet in Flandern bereits das WM-Zeitfahren statt.

Homepage Eschborn-Frankfurt