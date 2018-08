Radstar Nibali startet bei der Vuelta

European Championships

Diskus: Müller und Craft holen Silber und Bronze

Silber und Bronze für die starken deutschen Diskusfrauen: Nadine Müller überrascht als Zweite. Shanice Craft wird zum dritten Mal in Serie EM-Dritte. Doch an Sandra Perkovic kommt wieder mal keine vorbei: Fünftes Gold in Serie für die Kroatin - das ist einmalig.