Rekordpreisgeld bei US Open der Tennisprofis in New York

Bei den US Open der Tennisprofis in New York wird in diesem Jahr erneut ein Rekordpreisgeld ausgeschüttet.

Insgesamt spielen die Teilnehmer beim letzten Grand-Slam-Turnier der Saison um mehr als 57 Millionen US-Dollar. Das teilten die Organisatoren mit.

Die Summe ist das höchste Preisgeld, das je bei einem der vier Grand-Slam-Turniere ausgeschüttet wurde. Die Einzel-Sieger erhalten in diesem Jahr jeweils 3,85 Millionen Dollar, die Finalisten 1,9 Millionen. Die Teilnehmer der ersten Runde bekommen 58.000 Dollar. Die US Open starten am 26. August. Bereits vor einem Jahr hatte es in New York mit 53 Millionen Dollar einen Rekord gegeben. (dpa)

