Rieder gewinnt deutsches Duell gegen Jubilar Holzer

Tobias Rieder und die Calgary Flames haben in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL dank eines furiosen Schlussdrittels gegen Korbinian Holzer und die Anaheim Ducks gewonnen.

Die Flames siegten mit 6:4 (0:0, 1:2, 5:2) und bleiben als Siebter der Western Conference auf Playoff-Kurs. Spieler des Spiels war Calgarys Andrew Mangiapane mit drei Treffern und einer Torvorlage. Während Rieder nur etwas mehr als acht Minuten auf dem Eis stand, kam der frühere Düsseldorfer Holzer in seinem 200. NHL-Spiel auf mehr als 15 Minuten Eiszeit. Der 32-jährige Verteidiger spielt in seiner achten NHL-Saison so regelmäßig wie nie zuvor.

Die Colorado Avalanche unterlagen ohne den verletzten Stammtorhüter Philipp Grubauer mit 3:4 (1:0, 1:3, 1:0) nach Verlängerung gegen Tampa Bay Lightning. Die Lightning stellten dabei mit dem elften Sieg in Serie einen Clubrekord auf. Grubauer wird den Avalanche derweil für unbestimmte Zeit fehlen, wie Trainer Jared Bednar erklärte: "Er wird immer noch behandelt und unterzieht sich weiteren Tests. Ich werde es vielleicht bis Ende der Woche besser beantworten können." Der 28-jährige Torhüter hatte sich am Wochenende beim Freiluftspiel gegen die Los Angeles Kings (1:3) bei einem unglücklichen Zusammenprall mit Mitspieler Ian Cole verletzt.

Thomas Greiss und Tom Kühnhackl von den New York Islanders kamen bei der 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)-Niederlage bei den Arizona Coyotes nicht zum Einsatz. (dpa)

