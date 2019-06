Ringerin Hemmer holt Bronze in Minsk

Europaspiele

Müde Kanuten holen in Minsk sechs Medaillen

Die Rennkanuten sind die erfolgreichste deutsche Abteilung bei den Europaspielen. Ihr Blick richtet sich nun auf die WM im August in Ungarn und auf Olympia 2020 in Tokio. Dann wollen sie wieder "die Kohlen aus dem Feuer holen". Die Schützen enttäuschen in Minsk.