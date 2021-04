Ringerin Rotter-Focken gewinnt EM-Bronze

Aline Rotter-Focken hat bei der Ringer-EM in Warschau die Bronzemedaille gewonnen.

Die Krefelderin siegte in Duell um Platz drei gegen Wassilissa Marsaljuk aus Belarus und sicherte dem Deutschen Ringer-Bund (DRB) das erste Edelmetall.

Die 30-Jährige hatte sich zuvor in der Hoffnungsrunde der Klasse bis 76 Kilogramm durch einen klaren Erfolg über Kamile Gaucaite aus Litauen für den Bronze-Kampf qualifiziert. Rotter-Focken gewann ihre insgesamt vierte EM-Medaille, dazu kommen vier Plaketten bei Weltmeisterschaften, unter anderem Gold 2014 in Taschkent. Sie will ihre Karriere nach den Olympischen Spielen beenden.

Zwei Teamkolleginnen haben bei der Europameisterschaft in Polen ebenfalls Chancen auf Bronze. Annika Wendle (53 kg) und Maria Selmaier (72 kg) verloren zwar jeweils im Viertelfinale. Weil ihre Gegnerinnen aber danach ins Finale vordrangen, dürfen die beiden in der Hoffnungsrunde am Freitag nochmal ran. Debora Lawnitzak (62 kg), Eyleen Sewina (65 kg) und Sandra Paruszewski (57 kg) schieden aus.

Von Freitag an sind zum Abschluss der Europameisterschaft auch die Griechisch-Römisch-Ringer um den dreimaligen Weltmeister Frank Stäbler (72 kg) und den Olympia-Dritten Denis Kudla (86 kg) dran.

