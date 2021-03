vor 18 Min.

SG Flensburg: Drei Dänen in Corona-Quarantäne

Beim Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt befinden sich in Lasse Möller, Mads Mensah Larsen und Simon Hald mittlerweile drei Spieler in Corona-Quarantäne.

Wie der Club mitteilte, war das Trio in der Vorwoche beim dänischen Nationalteam. Möller war vorzeitig zurückgekehrt, Mensah Larsen und Hald waren im Länderspiel gegen Nordmazedonien (37:21) am Sonntag im Einsatz. Nach dem Spiel waren die Dänen Jacob Holm und Hans Lindberg von den Füchsen Berlin sowie der für die HSG Wetzlar aktive Nordmazedonier Filip Mirkulovski positiv getestet worden.

"Der Rest der Mannschaft hat heute in Kleingruppen trainiert, um das Risiko einer Infektion weiterhin so gering wie möglich zu halten", hieß es in einer SG-Mitteilung. Für Donnerstag und Freitag waren weitere Tests geplant. Nachdem das Ligaspiel der Flensburger gegen den Bergischen HC am Mittwoch abgesagt worden war, soll die Partie am Samstag (20.30 Uhr/Sky) bei der MT Melsungen nach dem derzeitigen Stand der Dinge ausgetragen werden.

© dpa-infocom, dpa:210318-99-878583/2 (dpa)

