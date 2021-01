vor 4 Min.

Sabalenka gewinnt erstes Damen-Tennis-Turnier 2021

Aryna Sabalenka aus Belarus hat das erste Turnier der Damen im neuen Tennis-Jahr gewonnen.

Bei der WTA-Veranstaltung in Abu Dhabi setzte sich die 22-Jährige am Mittwoch im Finale gegen die Russin Veronika Kudermetowa klar mit 6:2, 6:2 durch. Die Nummer zehn der Welt knüpfte damit eindrucksvoll an ihre starken Leistungen vom Ende der vergangenen Saison an. Sabalenka hatte das Jahr 2020 mit den Turniersiegen in Ostrau und Linz beendet. Der Finalsieg in Abu Dhabi war für sie der 15. Einzel-Erfolg in Serie.

Sabalenka gehört damit auch zu den Favoritinnen bei den Australian Open, die am 8. Februar beginnen sollen. Zuvor müssen sich alle Spielerinnen und Spieler in Melbourne wegen der Einreisebestimmungen nach Australien für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Die beiden Deutschen Laura Siegemund und Mona Barthel waren in Abu Dhabi bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

