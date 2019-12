vor 38 Min.

Sabine Spitz erhält Sonderpreis als Vorbild im Sport

Mountainbike-Olympiasiegerin Sabine Spitz ist mit dem "Sparkassenpreis für Vorbilder im Sport" ausgezeichnet worden.

Die 47 Jahre alte Badenerin erhielt den Preis in Baden-Baden im Rahmen der Gala " Sportler des Jahres". Die Goldmedaillengewinnerin von Peking 2008 und zweifache Weltmeisterin hatte in diesem Jahr mit dem zehnten Platz in der Schweiz ihre beeindruckende Karriere beendet - bei ihrer 36. WM-Teilnahme.

Bei den Sommerspielen 2004 in Athen gewann Spitz zudem Bronze, 2012 in London Silber, ehe sie in Rio bei ihrer fünften Olympia-Teilnahme wegen einer Knieverletzung chancenlos war. 2018 hatte die nach einem Unfall querschnittsgelähmte Bahnradsport-Olympiasiegerin Kristina Vogel den Sonderpreis erhalten. Der Preis ist mit einem Förderbetrag von 40 000 Euro verbunden, die Hälfte davon geht an eine von Spitz bestimmte Nachwuchsförderung. (dpa)

Themen folgen