Schachmann auch zum Abschluss in Spanien stark

Eine Niederlage beim Tabellenletzten besiegelt das Aus des FC Bayern in der Euroleague. Der Trainer bewertet die internationalen Auftritte trotzdem als "insgesamt gut". Auf die nächsten Stars können sich die Münchner schon freuen.

Handball-Königsklasse

"Scheiß-Situation": Löwen-Frust über Champions-League-Aus

Drei Jahre lang gewannen die Handballer der Rhein-Neckar Löwen Titel in Serie. In dieser Saison gehen sie zum Abschied von Erfolgstrainer Jacobsen leer aus. Mit dem dramatischen Aus in der Champions League ist die letzte Titeloption dahin.