Schottischer Golfer Gallacher siegt bei Indian Open

Handball-Königsklasse

"Scheiß-Situation": Löwen-Frust über Champions-League-Aus

Drei Jahre lang gewannen die Handballer der Rhein-Neckar Löwen Titel in Serie. In dieser Saison gehen sie zum Abschied von Erfolgstrainer Jacobsen leer aus. Mit dem dramatischen Aus in der Champions League ist die letzte Titeloption dahin.