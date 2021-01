vor 49 Min.

Schröder holt mit Lakers vierten Sieg in Serie

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Los Angeles Lakers weiterhin einen Lauf und auch das vierte Auswärtsspiel in Serie gewonnen.

Gegen die Memphis Grizzlies holte der NBA-Titelverteidiger ein 94:92 und kommt damit auf eine Gesamtbilanz von sechs Siegen und zwei Niederlagen. Schröder zeigte erneut seinen Wert für seine neue Mannschaft und kam auf zwölf Punkte, zwei Rebounds und sechs Vorlagen. Nur die beiden Stars LeBron James und Anthony Davies waren mit jeweils 26 Punkten erfolgreicher bei den Lakers.

James bekam von Trainer Frank Vogel ein Sonderlob: "Deswegen ist er großartig. Er findet Wege für diese superheldenartigen Aktionen. Unser Fokus liegt darauf, dass wir diese superheldenartigen Aktionen nicht brauchen, um Spiele für uns zu entscheiden."

In der Western Conference steht der Meister an der Spitze und vor dem Stadtrivalen. Die Los Angeles Clippers kassierten beim 113:116 gegen die San Antonio Spurs die dritte Niederlage der Saison. Die Denver Nuggets holten durch ein 123:116 gegen die Minnesota Timberwolves unterdessen den zweiten Sieg in Serie und verbesserten ihre Bilanz auf 3:4, Nationalspieler Isaiah Hartenstein blieb an einem herausragenden Tag für Star-Center Nikola Jokic ohne Einsatz.

Die Brooklyn Nets holten ohne Superstar Kevin Durant einen 130:96-Sieg gegen die Utah Jazz. Durant verpasst wohl noch mindestens drei weitere Spiele, bis er wieder auf den Platz darf. Er ist eine Kontaktperson für einen positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen und muss die Regeln der Liga einhalten.

© dpa-infocom, dpa:210106-99-913338/2 (dpa)

Schröder-Profil auf nba.com

NBA-Spielplan

Schröder-Profil auf Lakers-Homepage

Kleber-Profil auf nba.com

Theis-Profil auf nba.com

Hartenstein-Profil auf nba.com

Bonga-Profil auf nba.com

Wagner-Profil auf nba.com

Themen folgen