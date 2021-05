Matzerath freut fünfter EM-Platz - Weltrekord für 16-Jährige

In den Kampf um die EM-Medaillen kann Youngster Lucas Matzerath erwartungsgemäß nicht eingreifen. Der Brustschwimmer nimmt von seiner ersten EM dennoch viel Positives mit und kann dies in zwei Monaten gleich anwenden. Eine Italienerin setzt eine neue Bestmarke.

Für Lucas Matzerath ist der Plan bei der Schwimm-EM voll aufgegangen, eine junge Italienerin trumpfte mit einem Weltrekord gar ganz stark auf:

Mit einem geteilten fünften Platz und einer weiteren persönlichen Bestzeit über 50 Meter Brust sammelte der 21 Jahre alte Matzerath mächtig Selbstvertrauen für die Olympischen Spiele in zwei Monaten in Tokio. Kurz darauf stellte Brustschwimmerin Benedetta Pilato über die gleiche Distanz eine fulminante Bestmarke auf. Die 16-Jährige schlug im Halbfinale nach 29,30 Sekunden an und war damit eine Zehntelsekunde schneller als die US-Amerikanerin Lilly King bei ihrem Weltrekord.

Er wisse nun: "Ich gehöre dazu zu den Großen jetzt", sagte Matzerath stolz nach seinem Rennen in 27,13 Sekunden in Budapest. Dort waren die namhaften Konkurrenten Kirill Prigoda aus Russland und der Niederländer Arno Kamminga auf ihren Nebenstrecken nicht schneller gewesen als er. Seine eigene Bestmarke aus dem Vorlauf steigerte Matzerath nochmal um eine Hundertstelsekunde. Den Sieg auf der nicht-olympischen Strecke sicherte sich wie erwartet der britische Schwimmstar Adam Peaty.

"Super, ich bin sehr zufrieden, dass ich meine Platzierung nochmal verbessern konnte", sagte Matzerath, der im Halbfinale am Vortag die siebtschnellste Zeit geschwommen war. Für ihn sind es die ersten Europameisterschaften. "Auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass ich mir hoffentlich in Tokio nicht so sehr den Kopf zerbrechen muss", sagte er. Er müsse dort nun "keine Angst" haben und sich "nicht verstecken".

Die Rückenschwimmerinnen Jenny Mensing und Sonnele Öztürk schieden im Halbfinale über 200 Meter aus. Die 35 Jahre alte Mensing wurde mit einer Zeit von 2:12,17 Minuten Neunte, die zwölf Jahre jüngere Öztürk belegte nach beiden Halbfinals in 2:14,26 den 13. Rang. Für Jessica Steiger war nach dem Halbfinale über 50 Meter Brust ebenfalls Schluss. Die 28-Jährige schwamm in 31,37 Sekunden auf Rang 15.

Über 800 Meter Freistil verteidigte der Ukrainer Michailo Romantschuk in 7:42,61 Minuten erfolgreich seinen EM-Titel. Der Italiener Gregorio Paltrinieri wurde vor seinem Landsmann Gabriele Detti Zweiter. Florian Wellbrock, der bei den Europameisterschaften in Glasgow 2018 über diese Distanz Bronze gewonnen hatte, verzichtet in seiner Olympia-Vorbereitung auf die Beckenrennen in Ungarn.

Gold über 100 Meter Freistil gewann die Niederländerin Femke Heemskerk, der russische Rückenschwimmer Jewgeni Rylow holte den Titel über 200 Meter. Über 200 Meter Lagen bei den Frauen siegte Anastasia Gorbenko aus Israel.

Außer Matzerath und Marco Koch haben sich alle deutschen Tokio-Teilnehmer im Beckenschwimmen gegen einen EM-Start in Ungarn entschieden. Der DSV tritt mit einem recht unerfahrenen Team in der Duna Arena an.

