22:01 Uhr

Serena Williams steigt in Miami aus

Bild: Charles Baus/CSM via ZUMA Wire (dpa)

Serena Williams ist aus dem Masters in Miami verletzungsbedingt ausgestiegen.

Die frühere Weltranglistenerste Serena Williams ist beim WTA-Tennis-Turnier in Miami ausgestiegen.

Wie die US-Amerikanerin mitteilte, könne sie aufgrund einer Knieverletzung nicht das Drittrunden-Spiel gegen die Chinesin Quiang Wang bestreiten.

Die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin hatte am Freitag noch die Schwedin Rebecca Peterson in ihrem Auftaktspiel in Miami besiegt. Die 37-jährige Williams hat seit ihrer Baby-Pause 2017 kein Turnier mehr gewonnen. (dpa)

Mitteilung auf der WTA-Homepage

