vor 5 Min.

Sieben deutsche Freiwasserschwimmer zur WM

Vier Frauen und drei Männer schickt der Deutsche Schwimm-Verband zu den Freiwasser-Wettbewerben bei den Weltmeisterschaften Ende des Monats in Barcelona, teilte der DSV mit.

Angeführt wird das Aufgebot von Rekord-Weltmeister und Olympia-Silbermedaillengewinner Thomas Lurz (Würzburg). Auch die zweimalige Weltmeisterin Angela Maurer (Mainz) zählt bei den WM-Wettbewerben im Hafen vom 20. bis 27. Juli zu den Medaillenhoffnungen.

Finnia Wunram aus Magdeburg (5 Kilometer) gibt ihr Debüt bei einer internationalen Meisterschaft. Svenja Zihsler (Würzburg/10 Kilometer) war bereits 2011 bei der EM in Eilat/ Israel im Team-Wettbewerb dabei. Wunram startet bereits am ersten Wettkampftag in Barcelona und reist danach zu den Junioren-Europameisterschaften in die Türkei. Die Besetzung für den Mannschafts-Wettbewerb über fünf Kilometer wird vor Ort in Barcelona vorgenommen. (dpa)

DSV-Mitteilung

