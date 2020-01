vor 40 Min.

Siegemund startet mit Sieg ins Tennisjahr

Laura Siegemund ist mit einem Sieg beim Damentennis-Turnier in Auckland erfolgreich in die neue Saison gestartet.

Die Schwäbin gewann am Dienstag in der neuseeländischen Metropole 6:2, 6:2 gegen Catherine Mcnally. Die Amerikanerin war kurzfristig für die Belgierin Alison Van Uytvanck ins Hauptfeld nachgerückt. Siegemund trifft bei dem Hartplatzturnier in einem reizvollen Achtelfinal-Duell auf US-Teenager Coco Gauff.

Auch die langjährige Weltranglisten-Erste Serena Williams verbuchte zum Auftakt einen klaren Erfolg. In ihrem ersten Match seit den US Open vor vier Monaten gewann die 38-jährige Amerikanerin 6:3, 6:2 gegen die Italienerin Camila Giorgi.

Titelverteidigerin beim mit knapp 252.000 Dollar dotierten Turnier ist Julia Görges. Die Schleswig-Holsteinerin, die auch 2018 schon den Titel in Auckland geholt hatte, spielt am Dienstag gegen die Belgierin Greet Minnen. (dpa)

