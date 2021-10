Bereits zwei Turnier-Absagen vor Weltcup-Start

Berlin (dpa) - Die Weltcup-Saison der Springreiter startet mit elf statt der geplanten 13 Etappen in der Westeuropa-Liga.

Die Turniere in Stuttgart und Helsinki sind bereits vor dem Beginn der wichtigsten Hallen-Serie am Wochenende in Oslo abgesagt worden.

"Alle anderen haben gesagt, dass sie ihr Turnier machen wollen", sagte der Turnier-Organisator Volker Wulff. Seine Veranstaltung in Leipzig ist in diesem Jahr keine der Etappen des Weltcups, sondern das Finale.

Beim Final-Turnier soll am zweiten April-Wochenende 2022 nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder ein Weltcup-Sieger ermittelt werden. Zuletzt waren die Weltcup-Finals in Las Vegas und Göteborg abgesagt worden.

Beim Dressur-Weltcup, der eine Woche später im dänischen Herning beginnen soll, sieht es ähnlich aus. Zwei Stationen in Westeuropa sind bereits abgesagt: Stuttgart und Salzburg. Nur neun statt elf Etappen stehen derzeit noch im Kalender des Weltverbandes FEI, darunter das traditionsreiche Hallenturnier Mitte Februar in Neumünster.

