vor 18 Min.

St. Louis gleicht-Halbfinalserie mit Sieg in San Jose aus

Die St.

Louis Blues haben sich im Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL mit einem Auswärtserfolg zurückgemeldet.

Die Blues gewannen das zweite Spiel der Best-of-Seven-Serie gegen die San Jose Sharks 4:2 (1:0, 2:2, 1:0). Die Tore der Gäste erzielten Jaden Schwartz (3. Minute), Vince Dunn (25.), Robert Bortuzzo (37.) und Oskar Sundqvist (57.).

Für den Anschlusstreffer und zwischenzeitlichen Ausgleich der Sharks sorgte Logan Couture (25./27.). Mit bisher 19 Scorer-Punkten (13 Tore/6 Assists) ist 30-jährige Kanadier der torgefährlichste Spieler in der diesjährigen K.o.-Runde.

Nach dem Erfolg der Blues steht es im Halbfinale 1:1 nach Spielen. Spiel drei wird am Mittwoch in St. Louis in Missouri ausgetragen. (dpa)

Spielstatistik St. Louis Blues-San Jose Sharks

NHL-Playoff-Übersicht

Themen Folgen