Starkes Comeback von Springreiter Deußer

Zehnkampf

Freimuth-Comeback - "Rico hat richtig Bock drauf"

Am 12. August 2017 hat Rico Freimuth seinen letzten Zehnkampf grandios beendet: mit Silber bei der WM in London. Nach einer Auszeit will der 31-Jährige am Sonntag in Götzis wieder ins Ziel kommen. Europameister Arthur Abele muss ganz auf die Karte Ratingen setzen.