Streit um Hongkong: NBA verschiebt Termine in Shanghai

Im Hongkong-Konflikt zwischen der NBA und China zeichnet sich kein Ende ab.

Die nordamerikanische Basketball-Liga verschob für Mittwoch geplante Medientermine der Brooklyn Nets und der Los Angeles Lakers in Shanghai.

Ob die Mannschaften wie geplant in dieser Woche in China spielen, blieb zunächst offen. Äußerungen von Houston-Rockets-Manager Daryl Morey hatten zuvor für große Empörung in China gesorgt. Morey hatte auf Twitter ein Bild mit den Worten "Fight for Freedom – Stand with Hong Kong" veröffentlicht: Kämpft für die Freiheit, unterstützt Hongkong.

Der chinesische Basketballverband beendete daraufhin die Zusammenarbeit mit dem NBA-Team. Zudem kündigte der chinesische Staatssender CCTV am Dienstag an, die in China geplanten Vorsaison-Spiele der besten Basketball-Liga der Welt nicht zu zeigen. Moreys Twitter-Beitrag wurde inzwischen entfernt. (dpa)

Twitterprofil von Daryl Morey

