Tour-Aus für Sprintstar Ewan nach Schlüsselbeinbruch

Für Sprintstar Caleb Ewan ist die 108.

Tour de France bereits nach der dritten Etappe beendet. Das teilte sein Team Lotto-Soudal mit.

Der Australier war im Finale des Teilstücks in Pontivy schwer gestürzt und hatte sich dabei einen Schlüsselbeinbruch zugezogen. Der dabei ebenfalls zu Fall gekommene Slowake Peter Sagan kam glimpflich davon. Der dreimalige Weltmeister kann nach Angaben seines Teams Bora-hansgrohe trotz einer Schnittwunde an der Hüfte am Dienstag starten.

