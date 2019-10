vor 55 Min.

Südafrikas Rugby-Coach hört nach WM-Finale auf

Rassie Erasmus stellt sein Amt als Coach von Südafrikas Nationalteam nach dem WM-Finale gegen England zur Verfügung.

Das gab er laut dem südafrikanischen TV-Sender eNCA bekannt.

Erasmus ist Direktor des nationalen Rugby-Verbands und hatte Anfang 2018 das Trainer-Amt ebenfalls übernommen. Die Springboks - so der Name des Nationalteams vom Kap - könnten am Samtag in Yokohama nach 1995 und 2007 zum dritten Mal Weltmeister werden. Das haben vorher nur die legendären All Blacks aus Neuseeland geschafft. (dpa)

