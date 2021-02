vor 54 Min.

Super Bowl: Wie Corona das Spektakel verändert

Der Super Bowl gilt in den USA als heimlicher Feiertag, ein Massenereignis der Superlative. Doch dieses Jahr ist einiges anders. Was die Corona-Pandemie mit dem Großereignis macht.

Von Tim Frehler

Der Super Bowl, das Finale der NFL (National Football League), löst in den Vereinigten Staaten normalerweise feiertagsähnliche Zustände aus. Fans, Freunde und Familien kommen zusammen, um sich gemeinsam das Spiel anzusehen. Auch wenn der ein oder andere dabei mehr Gefallen an Werbe-Spots und Fast Food finden mag als an dem Geschehen auf dem grünen Rasen, ist der Super Bowl traditionell das Ereignis mit den meisten TV-Zuschauern in den USA. Im vorigen Jahr verfolgten 98 Millionen US-Amerikaner das Spiel, 2015 waren es gar rund 115 Millionen. Das Stadion ist pickepackevoll. Fans zahlen horrende Summen, um beim Event der Superlative dabei zu sein. Am kommenden Sonntag ist es wieder so weit. Die Tampa Bay Buccaneers fordern in ihrer Heimatstadt den Titelverteidiger, die Kansas City Chiefs, heraus (0.30 Uhr ProSieben/DAZN). Dieses Jahr wird jedoch einiges anders sein.

Schuld ist natürlich die Corona-Pandemie, die die USA so hart getroffen hat, wie kein anderes Land auf der Welt. Die Johns Hopkins Universität meldete am Montag, 1. Februar, mehr als 26 Millionen Corona-Fälle, 441.319 Menschen waren bis dahin in Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Zahlen, die kein Grund für Ausgelassenheit sein dürften. Das Hillsborough County in Florida, in dem der Austragungsort Tampa liegt, wird wie viele andere Counties in den USA als extremes Hochrisikogebiet eingestuft. Der Super Bowl findet trotzdem statt, wenn auch unter anderen Vorzeichen.

Super Bowl 2021: Dürfen Fans ins Stadion?

Anders als zum Beispiel in der Fußball-Bundesliga dürfen am Sonntag Fans ins Raymond James Stadium in Florida. Volles Haus ist zwar nicht angesagt, aber immerhin 22.000 Zuschauer können sich das Spiel vor Ort anschauen. Das Stadion in Tampa bietet bei Großereignissen bis zu 75.000 Fans Platz und wird damit nicht einmal zu einem Drittel ausgelastet sein. Allerdings ist der Super Bowl nicht das erste Spiel in der NFL, das vor Zuschauern stattfindet. Auch wenn einige Partien bislang vor leeren Rängen ausgetragen wurden, konnten laut Angaben der NFL insgesamt mehr als 1,2 Millionen Fans die 116 Spiele besuchen. Deutlich weniger als die sonst üblichen 17 Millionen.

22.000 Menschen soll beim Super Bowl in Tampa live dabei sein. Bild: Chris O´meara/AP/dpa

7500 der 22.000 Eintrittskarten für das Spektakel am Sonntag gehen an Mitarbeiter aus dem Gesundheitsbereich, die von der NFL als Dank für ihren Einsatz während der Pandemie ein Gratis-Ticket bekommen. Sie kommen überwiegend aus der Stadt und dem Umland und werden alle bereits die zweite Dosis der Corona-Impfung erhalten haben.

Weitere 14.500 der sonst so heiß begehrten Tickets werden wie üblich über ein Lotterie-Verfahren an Fans verkauft, die auch ohne Impfung ins Stadion dürfen. Dort gilt dann das Schutzprotokoll der NFL, das unter anderem eine Maskenpflicht und Abstandhalten vorsieht. Außerdem wird der Super Bowl 2021 zum ersten Mal komplett ohne Bargeld über die Bühne gehen. Das berichtet das Magazin Forbes. Fans werden von den Parkgebühren bis zur Bestellung im Stadion kontaktlos bezahlen müssen. Um das Ansteckungsrisiko beim Super Bowl weiter zu senken, hat die Stadt Tampa vergangene Woche zusätzlich eine Maskenpflicht in sogenannten "Event Zones & Entertainment Districts" angekündigt.

Halbzeitshow beim Super Bowl 2021: Geht das?

Die legendäre Halbzeitshow wird trotz Pandemie nicht fehlen. Stars wie Justin Timberlake, Coldplay, The Rolling Stones, Bruce Springsteen, Lady Gaga und Beyonce sorgten in der Vergangenheit bereits für Stimmung während der Pause. Dieses Jahr kommt Sänger The Weeknd die Ehre zuteil. Die US-Nationalyhmne wird ein Duett: Jazmine Sullivan und Eric Church singen sie gemeinsam. "America the Beautiful" kommt von der R&B-Sängerin H.E.R..

Dass Fans wie in vergangenen Jahren während der Halbzeit aufs Feld dürfen, scheint aber eher ausgeschlossen. Für sie wartet dafür noch vor dem Spiel ein Highlight: Miley Cyrus wird im Rahmen der Pre-Show "TikTok Tailgate" vor dem Anpfiff auftreten. Zum ersten Mal bekommt beim Super Bowl auch eine Dichterin die große Bühne. Die US-Lyrikerin Armanda Gorman wird drei Alltagshelden in poetischer Form ehren, die während der Pandemie Besonderes geleistet haben. Die 22-jährige Gorman dürfte den Zuschauer spätestens seit der Amtseinführung von Präsident Joe Biden ein Begriff sein, als sie das Gedicht "The Hill We Climb" rezitierte und damit zum heimlichen Star der Zeremonie wurde.

Was bedeutet die Corona-Pandemie für die Teams beim Super Bowl LV?

Im Mittelpunkt stehen am Sonntag aber natürlich die beiden Teams auf dem Rasen. Auch für sie bringt die derzeitige Situation einige Änderungen mit sich - zusätzlich zu den durch Corona umgekrempelten Bedingungen. Der Super Bowl dürfte sich für Spieler, Trainer und Betreuer eher nach einer gewöhnlichen Auswärtsfahrt anfühlen als nach dem Highlight des Jahres. Normalerweise reisen die Mannschaften eine Woche vor dem Spiel am Austragungsort an, um sich auf das größte Match der Saison vorzubereiten. Wie der Sender ESPN berichtet, ist das dieses Jahr aber nicht erlaubt. Die Kansas City Chiefs mit Quarterback Patrick Mahomes planen daher nicht vor dem 6. Februar, einen Tag vor Spielbeginn, in Tampa aufzuschlagen. Pressekonferenzen und Medientage im Vorfeld finden digital statt. Und auch die Partys der beiden Teams nach Abpfiff stehen laut ESPN auf der Kippe. Beide Mannschaften hätten wohl die Option, direkt nach dem Spiel nach abzureisen.

Quarterback, Wide Receiver und Linebacker: Das sind die Positionen beim American Football 1 / 16 Zurück Vorwärts Quarterback (Angriff) Er leitet die Offensive auf dem Spielfeld. Bei jedem Spielzug übergibt er den Ball entweder an einen der Running Backs oder passt den Ball zu einem Receiver. Er darf auch selbst mit dem Ball laufen und versuchen, die gegnerische Defensive zu überwinden.

Running Back (Angriff) Bekommen sie zu Beginn eines Spielzuges den Ball vom Quarterback, ist es ihre Aufgabe, ihn in die Endzone zu tragen oder zumindest so weit wie möglich in Richtung Endzone zu laufen, bevor sie von der gegnerischen Abwehr gestoppt werden. Es ist ihnen auch erlaubt, einen Pass des Quarterback zu fangen. Dann agieren sie wie ein Wide Receiver.

Wide Receiver (Angriff) Es ist ihre Aufgabe, die Pässe des Quarterbacks zu fangen und den Ball dann möglichst weit in Richtung Endzone zu tragen. Sie sind alleine auf das Fangen der Pässe spezialisiert. Auf dieser Position findet man häufig die schnellsten Spieler einer Manschaft.

Tight End (Angriff) Diese Position hat mehrere Anforderungen. Der Tight End kann, ähnlich wie ein Receiver, Pässe des Quarterbacks fangen oder als zusätzlicher Blocker an der Angriffslinie eingesetzt werden. In der Regel ist ein Tight End größer und schwerer als die Receiver, aber leichter und agiler als ein reiner Linien-Spieler.

Center (Angriff) Er steht in der Mitte der Angriffslinie und übergibt dem Quarterback zu Beginn fast aller Spielzüge den Ball (Snap). Je nach Situation schützt er entweder den Quarterback vor anstürmenden Abwehrspielern oder versucht Lücken in die Verteidigungslinie zu schlagen, um dem Laufspiel Raum zu verschaffen.

Guard & Tackle (Angriff) Sie sind ebenfalls Spieler der Angriffslinie. Ihre Aufgaben sind ähnlich wie die des Centers. Sie sollen entweder Verteidiger aufhalten, um dem Quarterback mehr Zeit zu verschaffen oder Lücken in die Verteidigungslinie schlagen. Die Spieler der Angriffslinie gehören zu den größten und schwersten einer Manschaft.

Safety (Verteidigung) Sie sind die am tiefsten stehenden inneren Verteidiger. Als letzte Verteidigungsreihe ist es ihre primäre Aufgabe, lange Pässe zu verhindern.

Cornerback (Verteidigung) Als äußere Verteidiger stehen sie weiter vorgerückt als die Safeties. Sie decken die Wide Receiver direkt und versuchen, dadurch Pässe zu verhindern. Da sie für die Receiver direkt in Manndeckung zuständig sind, sollten sie ähnlich schnell sein.

Linebacker (Verteidigung) Wie der Name schon sagt unterstützen sie die Verteidigungslinie. Je nach Situation müssen sie sowohl gegen Laufspiel und Passspiel aktiv werden. In einigen Fällen fällt ihnen auch die Aufgabe zu, den Quarterback des Gegners unter Druck zu setzen.

Defensive Tackle (Verteidigung) Sie sind die inneren Verteidiger der Defensivlinie. Ihre Aufgabe ist es, entweder gegnerische Running Backs zu stoppen oder den Quarterback zu attackieren. Die Tackle der Verteidigung gehören, wie ihr Pendant im Angriff, zu den imposantesten Spielern einer Manschaft.

Defensive End (Verteidigung) Sie besetzen die äußeren Positionen der Verteidigungslinie. Sie sollen ebenfalls den gegnerischen Quarterback angreifen oder Running Backs stoppen. In der Regel sind sie etwas leichter und agiler als die Defensive Tackle.

Kicker (Special Teams) Er ist dafür zuständig, den Ball bei einem Field Goal - oder Extrapunktversuch - zwischen die Torstangen am Ende des Spielfelds zu schießen.

Holder (Special Teams) Er hält den Ball für den Kicker in Position.

Punter (Special Teams) Der Punt wird normalerweise ausgeführt, wenn eine Manschaft es bis zum einem vierten Versuch nicht geschafft hat, zehn Yards Raumgewinn zu erreichen. Bei diesem Spielzug schießt der Punter den Ball möglichst weit in Richtung des gegnerischen Teams, um eine günstige Startposition des Gegners für den folgenden Angriff zu verhindern.

Kick/Punt Returner (Special Teams) Sie fangen den Ball nach einem Punt oder Kick und versuchen, ihn möglichst weit in Richtung der gegnerischen Endzone zu tragen. Dort wo der Returner zu Boden gebracht wird, beginnt sein Team mit der nächsten Angriffsreihe. Wenn er es bis in die Endzone schafft, erzielt er einen Touchdown.

Long Snapper (Special Teams) Er übergibt dem Holder oder Punter den Ball zu Beginn eines Spielzuges, an dem diese beiden Positionen beteiligt sind. Die Bezeichnung bezieht sich auf die Distanz der Ballübergabe (Snap). Diese fällt beim Long Snapper weiter aus als beim Center.

All das dürfte sich gleichwohl mehr auf die Kansas City Chiefs auswirken als auf die Tampa Bay Buccaneers um Quarterback-Legende Tom Brady. Die "Bucs" sind das erste Team in der Geschichte, das den Super Bowl im eigenen Stadion spielen kann. Das ist aber nicht die einzige Premiere am Sonntag: Mit Sarah Thomas (47) kommt zum ersten Mal eine Schiedsrichterin im Super Bowl zum Einsatz.

Jahr für Jahr ist der Super Bowl auch ein Medienspektakel. Werbespots werden mit Spannung erwartet und hinterher kritisch beurteilt. Unternehmen zahlen Unsummen, um ihr Produkt präsentieren zu können. Auch wenn die Corona-Krise für massive wirtschaftliche Probleme sorgt, bleibt der Super Bowl davon wohl verschont. Medienberichten zufolge hat der Sender CBS alle Werbeplätze verkaufen können. Ein 30-sekündiger Werbespot während des Spiels kostet in diesem Jahr 5,5 Millionen Dollar.

