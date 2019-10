vor 17 Min.

Superstar Durant droht NBA-Saison zu verpassen

Der verletzte Basketball-Superstar Kevin Durant hat den Hoffnungen seiner Fans auf ein Comeback in der kommenden Spielzeit einen deutlichen Dämpfer verpasst.

Die Fans seines neuen Teams der Brooklyn Nets sollten nicht erwarten, ihn in der in zwei Wochen beginnenden Saison spielen zu sehen, sagte der 31 Jahre alte US-Amerikaner dem Radiosender Hot 97. Durant, der zweimal zum wertvollsten Spieler der NBA-Finals gewählt worden war, war im Juni an der Achillessehne operiert worden. "Es braucht viel Zeit. Es ist ein täglicher Prozess", sagte Durant.

Mit seinem vorherigen Team, den Golden State Warriors, holte Durant sowohl 2017 als auch 2018 den Meistertitel. In der abgelaufenen Saison mussten sich die Warriors in der Finalserie den Toronto Raptors geschlagen geben. (dpa)

