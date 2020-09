18:05 Uhr

Team der Titans schließt Trainingsgelände nach Coronafällen

Nach mehreren positiven Corona-Tests hat das NFL-Team der Tennessee Titans sein Trainingsgelände geschlossen.

Drei Spieler und fünf Betreuer haben ein positives Testergebnis erhalten, wie die Liga und die Spielergewerkschaft der NFL in einer gemeinsamen Mitteilung bekanntgaben. Sie verwiesen darauf, dass auch die Minnesota Vikings ihr Clubgelände deswegen bis auf weiteres schließen. Die beiden Mannschaften haben am Sonntag gegeneinander gespielt. Dabei durfte ein Mitglied des Titans-Trainerstabs laut ESPN schon nicht dabei sein, weil er entweder positiv getestet war oder Kontakt zu einem positiv getesteten Menschen gehabt hatte.

In der amerikanischen Football-Liga sind die Spieler und Trainer nicht abgeschottet, sondern leben normal in ihren Wohnungen und Häusern. Bei Spielen und in den Club-Gebäuden gelten Hygiene- und Gesundheitsvorschriften zum Schutz vor der Pandemie.

Laut des US-TV-Senders ESPN dürfen die Titans vor Samstag nicht wieder auf das Trainingsgelände. Sie treffen am Sonntag auf die Pittsburgh Steelers.

