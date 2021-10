Tennisstar Kerber bekräftigt Fed-Cup-Teilnahme

Die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber hat ihre Teilnahme am Finalturnier im Fed Cup noch einmal bekräftigt.

Zwar hatte sie wegen eines Infekts ihre Teilnahme am WTA-Tennisturnier in Moskau in der vergangenen Woche abgesagt.

Ihr Start vom 1. bis 6. November in Prag sei aber nicht in Gefahr gewesen, bestätigte ihr Management. Am Donnerstag ist nach Angaben des Deutschen Tennis Bundes die erste Trainingseinheit des Teams in der tschechischen Hauptstadt geplant.

Die deutschen Tennis-Damen treten in der Vorrunde in einer schwierigen Gruppe gegen Tschechien und die Schweiz an. Pro Gruppenspiel werden zwei Einzel und ein Doppel ausgetragen. Nur die Gruppensieger kommen weiter und ziehen ins Halbfinale ein.

Neben Kerber hat Teamchef Rainer Schüttler noch Andrea Petkovic, Anna-Lena Friedsam sowie die Talente Jule Niemeier und Nastasja Schunk nominiert. Der Wettbewerb war vor gut einem Jahr von Fed Cup in Billie Jean King Cup umbenannt worden.

