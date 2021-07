Pliskova trifft auf Sabalenka in Wimbledon-Halbfinale

Die frühere Tennis-Weltranglisten-Erste Karolina Pliskova hat das Halbfinale in Wimbledon erreicht.

Die 29-Jährige gewann am Dienstag in London 6:2, 6:2 gegen die Schweizer Außenseiterin Viktorija Golubic. Damit hat es die stark aufschlagende Pliskova nun bei allen vier Grand-Slam-Turnieren zumindest in die Vorschlussrunde geschafft.

Im Semifinale an diesem Donnerstag trifft die einstige US-Open-Finalistin auf die an Nummer zwei gesetzte Aryna Sabalenka aus Belarus, die 6:4, 6:3 gegen die Tunesierin Ons Jabeur siegte.

