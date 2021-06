Wimbledon-Wildcards für Murray und Venus Williams

Der Brite Andy Murray und Venus Williams aus den USA haben für den Rasen-Klassiker in Wimbledon jeweils eine Wildcard erhalten.

Das teilten die Organisatoren mit. Der nach zwei Hüftoperationen in der Tennis-Weltrangliste weit nach hinten gerutschte Murray konnte beim dritten Grand-Slam-Turnier der Saison bislang 2013 und 2016 den Titel gewinnen. Venus Williams konnte in Wimbledon bislang fünf Mal triumphieren. Das Turnier beginnt am 28. Juni.

© dpa-infocom, dpa:210616-99-17276/2 (dpa)

