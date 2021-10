Struff bei ATP-Turnier in Indian Wells in zweiter Runde

Tennis-Profi Jan-Lennard Struff steht beim Masters-Turnier in Indian Wells in der zweiten Runde.

Der 31-Jährige gewann in 91 Minuten gegen Daniel Elahi Galan aus Kolumbien 7:6 (7:4), 6:3. Er trifft als nächstes auf den an Nummer 25 gesetzten Italiener Fabio Fognini.

Dominik Koepfer war bei dem mit 8.761 725 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier in Kalifornien zuvor ausgeschieden. Er verlor gegen den Finnen Emil Ruusuvuori 7:6 (7:3), 2:6, 0:6.

Neben Struff und Daniel Altmaier steht auch Olympiasieger Alexander Zverev in der zweiten Runde. Der 24-jährige Hamburger hatte in der ersten Runde ein Freilos und greift erst am Wochenende ins Turniergeschehen ein. In seinem ersten Spiel trifft er auf den US-Amerikaner Jenson Brooksby, der bei den US Open zuletzt erst im Achtelfinale an Novak Djokovic gescheitert war. Zverev ist an Nummer drei gesetzt und geht als Favorit in die Partie.

