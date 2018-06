vor 51 Min.

Tennis-Talent Molleker überrascht gegen Struff Sonstige Sportarten

Rudolf Molleker setzte sich in Stuttgart gegen Jan-Lennard Struff durch.

Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff ist beim Rasen-Tennisturnier in Stuttgart überraschend in der ersten Runde ausgeschieden.

Der 28-Jährige aus Warstein verlor gegen den 17-jährigen Rudolf Molleker 4:6, 7:6 (7:5), 3:6.

Nach 1:54 Stunden beendete der Teenager aus dem brandenburgischen Oranienburg sein erstes Rasen-Match auf der ATP-Tour mit einem Erfolg. Molleker trifft nun auf den an Position zwei gesetzten Titelverteidiger Lucas Pouille aus Frankreich. Molleker steht in der Weltrangliste auf Position 303 und ist dank einer Wildcard ins Hauptfeld gerückt. Das Rasen-Turnier in Stuttgart dient der Vorbereitung auf Wimbledon und ist mit 729.340 Euro dotiert. (dpa)

