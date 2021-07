Tennis

Wimbledon: Herzog von Kent tritt als Club-Präsident ab

Alle Fans und unzählige Tennis-Stars kennen ihn von den Siegerehrungen in Wimbledon - nun tritt der Herzog von Kent nach mehr als 50 Jahren als Präsident des All England Lawn Tennis and Croquet Clubs ab.

Wie der 85-Jährige und der Club vor dem Final-Wochenende mitteilten, wird es sein letztes in der gewohnten Funktion sein. Der Herzog hatte 1969 erstmals als Präsident die Siegestrophäen nach den Einzel-Finals übergeben. Sie gingen vor 52 Jahren an die Britin Ann Jones und den legendären Australier Rod Laver, der in jenem Jahr als bislang letzter Spieler die vier wichtigsten Tennis-Turniere alle gewann und den sogenannten Grand Slam schaffte. "Es war eine Ehre, dieser bemerkenswerten Institution so lange zu dienen, wie ich es getan habe", sagte der Herzog. "Über eine Spanne von fünf Jahrzehnten zu sehen, wie dieses Turnier und der Tennissport wachsen und Generationen inspirieren, war eine außergewöhnliche Erfahrung." Die jüngeren Spieler der heutigen Zeit würden immer höhere Leistungsstandards verfolgen, und er werde sie dabei anfeuern, versicherte der Cousin von Königin Elizabeth. © dpa-infocom, dpa:210709-99-325582/2 (dpa) Herren-Tableau Damen-Tableau Spielplan Ergebnisse Mitteilung der Organisatoren Tweet des britischen Königshauses

