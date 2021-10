Zverev schlägt Murray und steht im Indian-Wells-Achtelfinale

Olympiasieger Alexander Zverev hat beim Tennis-Masters in Indian Wells gegen den ehemaligen Weltranglistenersten Andy Murray gewonnen und das Achtelfinale erreicht.

Der 24 Jahre alte Hamburger holte gegen den Briten am Dienstag (Ortszeit) ein 6:4, 7:6 (7:4) und hat nun gegen jeden der sogenannten Big Four mindestens einen Karrieresieg - dazu zählen Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal und eben Murray, der 2012 und 2016 selbst zwei Mal Olympia-Gold holte. "Schönes Gefühl", sagte Zverev bei Sky. "Ich bin froh, dass ich es in zwei Sätzen geschafft habe."

Zverev ist bei dem mit 8,76 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier in Kalifornien der letzte verbliebene Deutsche im Feld. Gegen den zehn Jahre älteren Murray hatte er die beiden vorausgehenden Duelle jeweils verloren.

