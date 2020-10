vor 1 Min.

Tennis in Köln: Sinner überzeugt bei erstem Auftritt

Teenager Jannik Sinner ist seinem Ruf als Geheimfavorit beim ATP-Turnier in Köln gleich beim ersten Auftritt gerecht geworden.

Der 19 Jahre alte Südtiroler hatte beim 6:1, 6:2 gegen den Australier James Duckworth keine Mühe.

Auf den topgesetzten Alexander Zverev, den er bei den French Open im Achtelfinale ausschaltete, könnte Sinner in Köln im Halbfinale treffen. In Paris war er im Viertelfinale an Seriensieger Rafael Nadal gescheitert, hatte dem Spanier aber über zwei Sätze gut Paroli geboten.

