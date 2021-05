Williams gewinnt erstes Abendspiel der French Open

Tennis-Star Serena Williams hat das erste Abendspiel in der Geschichte der French Open gewonnen.

Die 39 Jahre alte Amerikanerin setzte sich in der Night Session gegen Irina-Camelia Begu aus Rumänien mit 7:6 (8:6), 6:2 durch.

Dabei musste Williams im ersten Durchgang aber hart kämpfen und sogar zwei Satzbälle der Rumänin abwehren. Am Ende setzte sich die langjährige Nummer eins der Welt aber doch in 1:42 Stunden durch. Williams strebt in Paris ihren 24. Grand-Slam-Titel an. Damit würde sie den Rekord der Australierin Margaret Court einstellen. In Paris gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal Spiele am Abend.

