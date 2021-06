Zverev, Kerber und Struff erst am Dienstag gefordert

Sieben deutsche Tennisprofis müssen an diesem Montag zum Auftakt des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon ihre Erstrundenpartien bestreiten.

Dies geht aus dem Spielplan hervor, den die Organisatoren veröffentlichten. Noch nicht gefordert sind zunächst Alexander Zverev, Angelique Kerber, Jan-Lennard Struff und Andrea Petkovic, die erst am Dienstag eingreifen.

Schon am ersten Tag des Rasen-Turniers steht Routinier Philipp Kohlschreiber gegen den an Nummer zehn gesetzten Kanadier Denis Shapovalov vor einer schweren Aufgabe. Ihre ersten Matches bestreiten zudem Laura Siegemund, Dominik Koepfer, Yannick Hanfmann, Mona Barthel sowie die Qualifikanten Daniel Masur und Oscar Otte. Insgesamt sind sieben deutsche Herren und vier deutsche Damen im Hauptfeld in London dabei.

© dpa-infocom, dpa:210626-99-155259/2 (dpa)

