Tennisspielerin Siegemund gewinnt Auftaktmatch in Prag

Laura Siegemund gewann ihr Auftaktmatch in Prag.

Laura Siegemund hat beim Damentennis-Turnier in Prag mit einem Tag Verspätung das Achtelfinale erreicht.

Die deutsche Fed-Cup-Spielerin aus Metzingen besiegte Qualifikantin Mayar Sherif aus Ägypten mit 4:6, 6:0, 6:1.

Die Partie war im zweiten Satz vertagt worden, nach Anlaufschwierigkeiten setzte sich Siegemund gegen die Außenseiterin noch sicher durch. Nächste Gegnerin der Weltranglisten-65. ist am Donnerstag die Spanierin Sara Sorribes Tomo. Siegemund bestreitet in Prag ihr zweites WTA-Turnier nach der Corona-Pause, in Palermo schied die 32-Jährige im Achtelfinale aus.

