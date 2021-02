06:44 Uhr

Tiger Woods nach Unfall in ein anderes Krankenhaus verlegt

Golf-Superstar Tiger Woods ist bei einem schweren Autounfall an den Beinen verletzt worden.

Zwei Tage nach seinem schweren Autounfall ist Golfprofi Tiger Woods in ein anderes Krankenhaus verlegt worden.

Das teilte der Arzt Anish Mahajan vom Harbor-UCLA Medical Center mit.

Woods werde im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles weiterbehandelt. Angaben zu Woods Zustand machte der Mediziner keine.

Woods war am Dienstag mit dem Auto von der Straße abgekommen, hatte sich mit dem Fahrzeug mehrfach überschlagen und schwer verletzt. Offiziell bekannt sind bislang mehrere offene Brüche am rechten Bein und Verletzungen am Knöchel. Es wird wohl Monate dauern, bis der 15-malige Major-Sieger wieder laufen kann.

© dpa-infocom, dpa:210226-99-600743/2 (dpa)

Themen folgen